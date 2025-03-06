Гарри Кейн впервые в карьере забил 30+ голов в трёх сезонах подряд
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн впервые забил в своей карьере больше 30 голов в трёх сезонах подряд. В сегодняшнем матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Байером» англичанин сделал дубль. Встреча завершилась сухой победой мюнхенского клуба со счётом 3:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9' 2:0 Мусиала – 54' 3:0 Кейн – 75'
Удаления: нет / Мукиэле – 62'
В текущем сезоне английский игрок уже успел отметиться 30 голами в 34 матчах за «Баварию». В сезоне-2022/2023 Кейн забил 32 гола в 49 матчах за «Тоттенхэм». В предыдущем сезоне за этот же английский клуб футболист отметился 44 голами в 45 матчах.
Напомним, ответный матч «Бавария» проведёт с «Байером» в Леверкузене 11 марта. Начало встречи — в 23:00.
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