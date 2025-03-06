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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес побил рекорд Сандро Маццолы в Лиге/Кубке чемпионов

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес побил рекорд Сандро Маццолы в Лиге/Кубке чемпионов
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов. 5 марта 2025 года форвард поразил ворота «Фейеноорда» в первом (выездном) матче 1/8 финала ЛЧ, этот гол стал для него 18-м в Лиге чемпионов в 53 матчах в составе «Интера».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38'     0:2 Мартинес – 50'    

Благодаря этому забитом мячу аргентинский нападающий вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров «Интернационале» в главном европейском турнире, опередив выступавшего с 1961 года по 1977 год Сандро Маццолу — в его активе 17 голов в 38 матчах Кубка европейских чемпионов.

Третья строчка в этом рейтинге принадлежит бразильскому нападающему Адриано, на счету которого 14 голов в 26 матчах Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Видео: Чемпионский парад «Интера»

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