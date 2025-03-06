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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 6 марта

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 6 марта (время — московское):

20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Рейнджерс» (Шотландия)
20:45. «Стяуа» (Румыния) – «Лион» (Франция)
20:45. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Олимпиакос» (Греция)
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Лацио» (Италия)
23:00. «Рома» (Италия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».

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