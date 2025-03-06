«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.