Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Турнирная сетка Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-события четверга: Овечкин против Панарина, «Манчестер Юнайтед», «Рома» в ЛЕ и теннис
Топ-события четверга: Овечкин против Панарина, «Манчестер Юнайтед», «Рома» в ЛЕ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android