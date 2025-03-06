Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 6 марта

Сегодня, 6 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 6 марта (время — московское):
20:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Фиорентина» (Италия)
20:45. «Бетис» (Испания) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)
20:45. «Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)
20:45. «Копенгаген» (Дания) – «Челси» (Англия)
23:00. «Ягеллония» (Польша) – «Серкль Брюгге» (Бельгия)
23:00. «Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария)
23:00. «Пафос» (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)
23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Рапид» В (Австрия)
Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».