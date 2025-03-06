«Рома» — «Атлетик» Бильбао: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.