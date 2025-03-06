«Людям надо не бояться и говорить». Юра Мовсисян — о вопросе Обаме в Белом доме

Бывший форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году. На той встрече футболист открыто спросил у американского лидера: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это».

«Для меня и всех армян геноцид — очень важная тема. У меня появилась возможность задать этот вопрос о признании геноцида Бараку Обаме. Может, помогло то, что я был намного моложе тогда. И я спросил. Никогда больше мне бы не представилось такой возможности — задать вопрос президенту США. Но потом президент Байден утвердил признание геноцида армян. Это было невероятно для всего нашего народа.

Это очень важно для всех нас. Геноцид армян — очень значимый исторический факт, его признаёт весь мир. Миллионы убитых без причины. Мир должен говорить правду об этих событиях, и они больше никогда не должны повториться. Для миллионов армян это очень важная тема.

Я очень прямой человек, люди знают меня таким, поэтому тогда я не побоялся спросить. Позиция людей может способствовать тем или иным событиям. И надо говорить — не бояться», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.