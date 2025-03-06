Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Людям надо не бояться и говорить». Юра Мовсисян — о вопросе Обаме в Белом доме

«Людям надо не бояться и говорить». Юра Мовсисян — о вопросе Обаме в Белом доме
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году. На той встрече футболист открыто спросил у американского лидера: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это».

«Для меня и всех армян геноцид — очень важная тема. У меня появилась возможность задать этот вопрос о признании геноцида Бараку Обаме. Может, помогло то, что я был намного моложе тогда. И я спросил. Никогда больше мне бы не представилось такой возможности — задать вопрос президенту США. Но потом президент Байден утвердил признание геноцида армян. Это было невероятно для всего нашего народа.

Это очень важно для всех нас. Геноцид армян — очень значимый исторический факт, его признаёт весь мир. Миллионы убитых без причины. Мир должен говорить правду об этих событиях, и они больше никогда не должны повториться. Для миллионов армян это очень важная тема.

Я очень прямой человек, люди знают меня таким, поэтому тогда я не побоялся спросить. Позиция людей может способствовать тем или иным событиям. И надо говорить — не бояться», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян сравнил Москву и Лос-Анджелес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android