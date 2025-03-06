Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА в соцсетях опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. 4 и 5 марта состоялись первые игры 1/8 финала ЛЧ сезона-2024/2025.

В список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов попали:

Гарри Кейн («Бавария») — дубль в матче с «Байером» (3:0);

(«Бавария») — дубль в матче с «Байером» (3:0); Родриго («Реал») — гол в матче с «Атлетико» (2:1);

(«Реал») — гол в матче с «Атлетико» (2:1); Мартин Эдегор («Арсенал») — два гола и один ассист в матче с ПСВ (7:1);

(«Арсенал») — два гола и один ассист в матче с ПСВ (7:1); Алисон Бекер («Ливерпуль») — девять сейвов в матче с «ПСЖ» (1:0).

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоятся на следующей неделе — 11 и 12 марта.