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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА в соцсетях опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. 4 и 5 марта состоялись первые игры 1/8 финала ЛЧ сезона-2024/2025.

В список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов попали:

  • Гарри Кейн («Бавария») — дубль в матче с «Байером» (3:0);
  • Родриго («Реал») — гол в матче с «Атлетико» (2:1);
  • Мартин Эдегор («Арсенал») — два гола и один ассист в матче с ПСВ (7:1);
  • Алисон Бекер («Ливерпуль») — девять сейвов в матче с «ПСЖ» (1:0).

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоятся на следующей неделе — 11 и 12 марта.

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