Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». «Интер» на выезде выиграл со счётом 2:0. В составе итальянского клуба отличились нападающие Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. На 65-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

«Ребята сыграли по-настоящему здорово. На этом стадионе очень нелегко играть. Наши болельщики нам очень помогли. Сегодня пришлось потерпеть, но не долго. В нужные моменты мы играли как одно целое. Мы знаем, какие испытания нас ждут в ответной игре, но сегодня я счастлив», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.