Ван Перси высказался о поражении «Фейеноорда» от «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Фейеноорд» дома проиграл со счётом 0:2. В составе итальянского клуба отличились нападающие Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. На 65-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

«Начинали мы успешно, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но всегда же знаешь, что при таком нападающем, как Тюрам, это может произойти. Мы пропустили во втором тайме слишком рано, и это подорвало нашу уверенность», — приводит слова ван Перси официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo Sport.