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Ван Перси высказался о поражении «Фейеноорда» от «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ван Перси высказался о поражении «Фейеноорда» от «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Фейеноорд» дома проиграл со счётом 0:2. В составе итальянского клуба отличились нападающие Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. На 65-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38'     0:2 Мартинес – 50'    

«Начинали мы успешно, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но всегда же знаешь, что при таком нападающем, как Тюрам, это может произойти. Мы пропустили во втором тайме слишком рано, и это подорвало нашу уверенность», — приводит слова ван Перси официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo Sport.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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