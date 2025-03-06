Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Мовсисян рассказал о работе с зависимыми людьми в США

Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о своей работе в США — он помогает людям восстанавливаться после алкогольных и наркотических зависимостей.

«Я работаю с молодёжью. Беру над ними наставничество, провожу встречи. Также я помогаю людям восстанавливаться после алкогольных и наркотических зависимостей, помогаю им вернуться к нормальной жизни. Для меня ментальность и психика — это очень важно. Я сам сталкивался с трудными временами в своей жизни, и мой опыт может быть полезен для молодого поколения, 17-20-летних. Важно, чтобы они были психологически сильными людьми.

Мне вообще не сложно работать с людьми. Все нуждаются в понимании и возвращении к нормальной жизни. Когда человек выходит из зависимости, он перерождается. Я помогаю им вернуться, понять, что важно в жизни, что — нет. Наслаждаться жизнью, быть готовыми к испытаниям», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.