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Гендиректор ЦСКА Бабаев: Кисляк показывает самый серьёзный прогресс после Головина

Гендиректор ЦСКА Бабаев: Кисляк показывает самый серьёзный прогресс после Головина
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил прогресс полузащитника Матвея Кисляка.

«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьёзный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки. Есть определённые сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путём. Не с точки зрения перехода в «Монако», а того уровня, которого достиг Александр.

Пока предостерёг бы делать далеко идущие выводы, но я очень рад, что на данный момент Матвей пользуется шансом и продолжает прибавлять. Очень нравится характер Кисляка, это очень важно для спортсмена, помимо таланта и физических данных. В этом плане у Матвея оптимальное сочетание, надеюсь, что у него всё получится», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Матвей Кисляк провёл 12 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

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