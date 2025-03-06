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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на проход в следующий раунд Лиги чемпионов после завершения первых матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы пробиться в четвертьфинал имеет «Арсенал» (100%), наименьшие — ПСВ (0%).

Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с их шансами на выход в четвертьфинал выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» — 100%.
2. «Интер» — 96,8%.
3. «Бавария» — 95%.
4. «Астон Вилла» — 93,6%.
5. «Барселона» — 88,6%.
6. «Ливерпуль» — 84,6%.
7. «Реал» Мадрид — 72,5%.
8. «Лилль» — 62%.
9. «Боруссия» Дортмунд — 38%.
10. «Атлетико» Мадрид — 27,5%.
11. «ПСЖ» — 15,4%.
12. «Бенфика» — 11,4%.
13. «Брюгге» — 6,4%.
14. «Байер» — 5%.
15. «Фейеноорд» — 3,2%.
16. ПСВ — 0%.

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