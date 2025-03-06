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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на проход в следующий раунд Лиги чемпионов после завершения первых матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы пробиться в четвертьфинал имеет «Арсенал» (100%), наименьшие — ПСВ (0%).

Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с их шансами на выход в четвертьфинал выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» — 100%.

2. «Интер» — 96,8%.

3. «Бавария» — 95%.

4. «Астон Вилла» — 93,6%.

5. «Барселона» — 88,6%.

6. «Ливерпуль» — 84,6%.

7. «Реал» Мадрид — 72,5%.

8. «Лилль» — 62%.

9. «Боруссия» Дортмунд — 38%.

10. «Атлетико» Мадрид — 27,5%.

11. «ПСЖ» — 15,4%.

12. «Бенфика» — 11,4%.

13. «Брюгге» — 6,4%.

14. «Байер» — 5%.

15. «Фейеноорд» — 3,2%.

16. ПСВ — 0%.