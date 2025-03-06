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«Был рад вернуться в Роттердам». Думфрис — о матче «Интера» с «Фейеноордом»

«Был рад вернуться в Роттердам». Думфрис — о матче «Интера» с «Фейеноордом»
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Защитник итальянского «Интера» Дензел Думфрис высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». «Интер» на выезде выиграл со счётом 2:0. В составе итальянского клуба отличились нападающие Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. На 65-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38'     0:2 Мартинес – 50'    

«Фейеноорд» хорошо сыграл. В первом тайме мы могли лучше действовать с мячом, но нам удалось всё наладить. Хорошая командная игра. Мы показали двумя голами, как мы хотим играть.

Конечно, очень эмоциональный матч, ведь я здесь вырос. Роттердам — дом для меня. Я был рад вернуться сюда и сыграть. Однако больше всего я рад победе своей команды», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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