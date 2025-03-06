Тренер «Ахмата» Ташуев поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в пятницу, 7 марта. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

«В Премьер‑Лиге не бывает лёгких матчей, тем более «Локомотив» — статусный клуб с хорошим подбором молодых футболистов. Команда быстрая, креативная, много владеет мячом, атакует. Надо воспользоваться своими козырями для победы», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 19 матчей. «Локомотив» (36) находится на пятой строчке.