Юрий Сёмин: Хвича провёл блестящую игру с «Ливерпулем», для меня он — лучший игрок матча

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» (0:1).

«Мне очень понравился матч. На мой взгляд, Луис Энрике не угадал с заменами, потому что «ПСЖ» вот-вот должны были забить гол, но после замен инициатива перешла к «Ливерпулю». 70 минут матча большим преимуществом владел «ПСЖ». Они просто не использовали свои моменты.

Я так и не понял момент с офсайдом Хвичи. Это смешной офсайд, который должен был идти в пользу атакующей команды. Хвича провёл блестящий матч. Не знаю, по каким причинам произошла его замена, но она сыграла в худшую сторону для «ПСЖ». У Хвичи было большое количество ударов, он был на всех участках поля и для меня стал лучшим игроком матча», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.