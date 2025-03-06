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Юрий Сёмин: Хвича провёл блестящую игру с «Ливерпулем», для меня он — лучший игрок матча

Юрий Сёмин: Хвича провёл блестящую игру с «Ливерпулем», для меня он — лучший игрок матча
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Мне очень понравился матч. На мой взгляд, Луис Энрике не угадал с заменами, потому что «ПСЖ» вот-вот должны были забить гол, но после замен инициатива перешла к «Ливерпулю». 70 минут матча большим преимуществом владел «ПСЖ». Они просто не использовали свои моменты.

Я так и не понял момент с офсайдом Хвичи. Это смешной офсайд, который должен был идти в пользу атакующей команды. Хвича провёл блестящий матч. Не знаю, по каким причинам произошла его замена, но она сыграла в худшую сторону для «ПСЖ». У Хвичи было большое количество ударов, он был на всех участках поля и для меня стал лучшим игроком матча», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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