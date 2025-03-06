«ПСЖ» нанёс на 25 ударов больше «Ливерпуля» в матче 1/18 финала Лиги чемпионов
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Французский «ПСЖ», накануне уступивший «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, нанёс на 25 ударов по воротам больше соперника. Парижане били по воротам Алисона 27 раз, мерсисайдцы нанесли всего два удара.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.
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