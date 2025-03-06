«Всё пошло на пользу «Баварии». Хаби Алонсо — о причинах поражения «Байера» в матче ЛЧ

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо объяснил причины поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Второй гол, красная карточка и пенальти — всё пошло на пользу «Баварии». И именно поэтому мы получили тот результат, который получили», — приводит слова Алонсо Reuters.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Байером» и «Баварией» состоялся накануне, 5 марта. Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Уверенную победу в матче одержали хозяева поля — 3:0. Ответная игра пройдёт в Леверкузене. Матч назначен на вторник, 11 марта.