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«Всё пошло на пользу «Баварии». Хаби Алонсо — о причинах поражения «Байера» в матче ЛЧ

«Всё пошло на пользу «Баварии». Хаби Алонсо — о причинах поражения «Байера» в матче ЛЧ
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо объяснил причины поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

«Второй гол, красная карточка и пенальти — всё пошло на пользу «Баварии». И именно поэтому мы получили тот результат, который получили», — приводит слова Алонсо Reuters.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Байером» и «Баварией» состоялся накануне, 5 марта. Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Уверенную победу в матче одержали хозяева поля — 3:0. Ответная игра пройдёт в Леверкузене. Матч назначен на вторник, 11 марта.

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