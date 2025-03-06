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Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян: Миранчук — суперталант с достижениями в Европе

Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян: Миранчук — суперталант с достижениями в Европе
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, поигравший в американской лиге МЛС, оценил потенциал российского хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

«А почему Миранчук не может быть самым дорогим трансфером в МЛС? Он очень хороший футболист, суперталант с достижениями в Европе. Всё это было понятно уже, когда Алексей играл в России и был 20-летним игроком. Какая разница между другими статусными и высококлассными футболистами и Миранчуком? Он не хуже. Повторюсь, я очень счастлив видеть российских игроков в МЛС. Миранчук своей игрой показывает уровень российских футболистов, и это даёт шанс приехать сюда ещё многим. Надеюсь на это», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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