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Йович, которым интересовался «Зенит», бесплатно уйдёт из «Милана» летом — Скира

Йович, которым интересовался «Зенит», бесплатно уйдёт из «Милана» летом — Скира
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Сербский нападающий Лука Йович покинет итальянский «Милан» летом и станет свободным агентом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Лука Йович провёл семь матчей. Результативными действиями нападающий не отметился. Йович участвовал в четырёх матчах сборной Сербии в Лиге наций УЕФА.

Летом 2024 года сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» был заинтересован в переходе сербского форварда.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 27 матчей. На первой строчке находится «Интер» (58).

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