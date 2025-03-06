Инсаурральде пожелал своим землякам из «Спартака» Барко и Солари выиграть чемпионат России

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде пожелал красно-белым стать чемпионами России в текущем сезоне. За «Спартак» аргентинец выступал с 2012 по 2015 год, в составе красно-белых Инсаурральде не удалось завоевать ни одного трофея.

«У «Спартака» отличный подбор исполнителей. Желаю всей команде, и моим землякам Барко с Солари в частности, всего наилучшего в этом сезоне. Надеюсь, им удастся увенчать его чемпионским титулом», — сказал Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне после 19 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.