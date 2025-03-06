Игорь Колыванов: на данный момент «Спартак» — самая организованная команда в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«У меня нет симпатий в чемпионской гонке. Я считаю, что все три команды вверху таблицы и разыграют чемпионство. Маловероятно, что «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство — у них есть определённые проблемы. «Зенит» укомплектовался, но какие-то связи нужно ещё наигрывать.

На данный момент «Спартак» — самая организованная команда РПЛ. У них правильных дух — Станкович внушил веру в то, что они могут. «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки, а «Спартак» одолел «Оренбург». Концовка будет яркой, а победит тот, кто будет сильнее на отрезке в 11 матчей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак», на третьем — «Краснодар» (40).