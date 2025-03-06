Игорь Колыванов: видимо, мы наблюдаем год «Ливерпуля» — они это заслуживают
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Российский специалист Игорь Колыванов высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (1:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
«Видимо, мы наблюдаем год «Ливерпуля». Они это заслуживают. Но «ПСЖ» полностью переиграл «Ливерпуль» по всем показателям. Так в футболе бывает, что не забиваешь ты — на последних минутах залетает тебе. У «Ливерпуля» сыграла замена — первым же касанием игрок забил после ухода Салаха. Тренерское чутьё! Игра Хвичи не удивила. Он растёт. Это индивидуально очень сильный игрок, а физически себя хорошо чувствует. Тренер ему доверяет, поэтому Хвича прибавляет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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