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Алисон установил собственный рекорд в Лиге чемпионов УЕФА

Алисон установил собственный рекорд в Лиге чемпионов УЕФА
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Голкипер английского «Ливерпуля» Алисон установил собственный рекорд по количеству сейвов в матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka Football. В игре с «ПСЖ», которая прошла накануне, 5 марта, бразильский вратарь девять раз спасал свою команду от пропущенного гола — никогда прежде Алисон не делал столько сейвов в рамках одного матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

Кроме того, бразилец сыграл больше «сухих» матчей в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», чем любой другой вратарь команды в истории турнира (22). Таким образом, Алисон побил рекорд Пепе Рейны.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.

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