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«Решение будет принято в ближайшее время». Игрок «Баварии» Киммих — о будущем в карьере

«Решение будет принято в ближайшее время». Игрок «Баварии» Киммих — о будущем в карьере
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Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что «Бавария» отозвала предложение по новому контракту для футболиста.

«Другие клубы также играют роль в моём решении о будущем. Я не буду называть, какие именно клубы, но решение будет принято в ближайшее время», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Появлялась информация о заинтересованности английских «Ливерпуля» и «Арсенала» в переходе Киммиха.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов.

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