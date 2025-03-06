«Решение будет принято в ближайшее время». Игрок «Баварии» Киммих — о будущем в карьере

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что «Бавария» отозвала предложение по новому контракту для футболиста.

«Другие клубы также играют роль в моём решении о будущем. Я не буду называть, какие именно клубы, но решение будет принято в ближайшее время», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Появлялась информация о заинтересованности английских «Ливерпуля» и «Арсенала» в переходе Киммиха.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов.