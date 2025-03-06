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Юра Мовсисян: в МЛС Неймару никогда не дали бы € 200 млн в год

Юра Мовсисян: в МЛС Неймару никогда не дали бы € 200 млн в год
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, поигравший в МЛС, высказался о разнице чемпионата в США и Саудовской Аравии.

— Разница между МЛС и Саудовской Аравией и Китаем в том, что здесь клубы не платят сотни миллионов долларов за трансферы и самим игрокам. В Китае было так, в Саудовской Аравии сейчас — тоже. МЛС — очень стабильная лига, и при этом прогрессирует большими темпами. Сейчас МЛС находится на совершенно другом уровне в сравнении с тем, что был после образования в 1996-м. Лига становится всё лучше, а через несколько лет может стать одной из лучших в мире. И уже сейчас это одна из самых сильный лиг в мире с точки зрения маркетинга.

— В МЛС Неймару никогда не дали бы 200 млн в год?
— Нет-нет-нет. Никогда! (Смеётся.) Система очень сбалансирована, чемпионат медленно растёт. Можно дать футболисту зарплату в 200 млн в год — и что потом? К тому же в МЛС есть и много хороших молодых футболистов. Посмотрите на Рики Пуча, который играет за «Гэлакси». Он приехал из «Барселоны» и показывает отличный футбол, — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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