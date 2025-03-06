Джейми Каррагер — о победе «Ливерпуля» над «ПСЖ»: величайшее ограбление в истории футбола

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «красными» и «ПСЖ» (1:0).

«Я не верю своим глазам. Это одно из величайших ограблений в истории футбола», — приводит слова Каррагера французское онлайн-издание Le Parisien.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.