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Булыкин: если «Ливерпуль» пройдёт «ПСЖ», будут хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов

Булыкин: если «Ливерпуль» пройдёт «ПСЖ», будут хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«По игре «ПСЖ» был в большом порядке, но не забил. Такие игры случаются. Самое главное для «ПСЖ» — не допустить такого в ответной игре. Парижане хорошо играли, создали моменты, а «Ливерпуль» имел один моментик и реализовал его. «ПСЖ» нужно играть с лучшей реализацией, если они хотят пройти дальше. Однако на «Энфилде» будет очень тяжело это сделать.

Соглашусь, что «Ливерпуль» в порядке. Если пройдут «ПСЖ», у них будут хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов. Фарт никто не отменял: если он сопутствует, на этом можно далеко уехать. Видно, что «Ливерпулю» благоволит удача», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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