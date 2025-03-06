Булыкин: если «Ливерпуль» пройдёт «ПСЖ», будут хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (1:0).

«По игре «ПСЖ» был в большом порядке, но не забил. Такие игры случаются. Самое главное для «ПСЖ» — не допустить такого в ответной игре. Парижане хорошо играли, создали моменты, а «Ливерпуль» имел один моментик и реализовал его. «ПСЖ» нужно играть с лучшей реализацией, если они хотят пройти дальше. Однако на «Энфилде» будет очень тяжело это сделать.

Соглашусь, что «Ливерпуль» в порядке. Если пройдут «ПСЖ», у них будут хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов. Фарт никто не отменял: если он сопутствует, на этом можно далеко уехать. Видно, что «Ливерпулю» благоволит удача», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.