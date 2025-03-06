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«Половина работы сделана». Кейн — о победе «Баварии» в матче ЛЧ с «Байером»

«Половина работы сделана». Кейн — о победе «Баварии» в матче ЛЧ с «Байером»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

«Это действительно большой шаг в правильном направлении. Мы знаем, что некоторое время нам было сложно играть с Леверкузеном. Это действительно хорошая команда. Но сегодня все были полностью сосредоточены с первой и до последней минуты. Половина работы сделана, но всё решится на следующей неделе. Нам нужно подойти с тем же настроем.

У нас были проблемы со вторыми мячами и интенсивностью в последних играх. Сегодня мы сыграли намного лучше. В целом, у нас было много контроля. Мы могли даже забить четвертый гол в конце», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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