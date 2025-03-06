Тренер «Ливерпуля» Слот ожидает, что «ПСЖ» проявит себя в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ожидает, что «ПСЖ» проявит себя с лучшей стороны в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Результат говорит об одном, но игра… Совершенно об ином. Думаю, «ПСЖ» проявит себя с лучшей стороны в ответной игре через неделю», — приводит слова Слота Reuters.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.