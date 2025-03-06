Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юра Мовсисян: не сомневаюсь, что «Краснодар» выиграет РПЛ

Юра Мовсисян: не сомневаюсь, что «Краснодар» выиграет РПЛ
Комментарии


Экс-нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян выразил уверенность в том, что южный клуб выиграет Российскую Премьер-Лигу.

«Мне очень нравится видеть «Краснодар» на первом месте в чемпионате России. И нет сомнений, что они выиграют его. Галицкий, Хашиг и Фундукян построили клуб с идеей, с мечтой. И осуществляют её. Люди могут говорить много, но часто ничего не делают. А они сделали всё это сами, своими усилиями. Недавно осуществилась мечта — 11 воспитанников академии на поле. Покажите мне ещё один клуб, который такое сделал», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном
Эксклюзив
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android