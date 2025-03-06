Юра Мовсисян: не сомневаюсь, что «Краснодар» выиграет РПЛ



Экс-нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян выразил уверенность в том, что южный клуб выиграет Российскую Премьер-Лигу.

«Мне очень нравится видеть «Краснодар» на первом месте в чемпионате России. И нет сомнений, что они выиграют его. Галицкий, Хашиг и Фундукян построили клуб с идеей, с мечтой. И осуществляют её. Люди могут говорить много, но часто ничего не делают. А они сделали всё это сами, своими усилиями. Недавно осуществилась мечта — 11 воспитанников академии на поле. Покажите мне ещё один клуб, который такое сделал», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.