ФИФА заработает от клубного чемпионата мира $ 2 млрд, участники турнира — $ 1 млрд

Стало известно, какой в сумме доход принесёт новый клубный чемпионат мира по футболу. По данным онлайн-издания The Athletic, ФИФА может заработать порядка $ 2 млрд за проведение турнира. Команды-участники в общей сумме получат в районе $ 1 млрд.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу — 2025 будет проходить в США. В первом матче турнира, 15 июля, «Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли». Из европейских команд первой начнёт путь на турнире мюнхенская «Бавария», которая в тот же день сыграет с клубом «Окленд Сити» из Новой Зеландии.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Манчестер Сити».