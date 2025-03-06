«Это ещё не конец». Мусиала — о первом матче «Баварии» с «Байером» в 1/8 финала ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». «Бавария» выиграла со счётом 3:0. В составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн (дважды, один из них — с пенальти) и Джамал Мусиала. С 62-й минуты «Байер» играл в меньшинстве после удаления Норди Мукиэле.

«Хороший матч. Мы счастливы, но знаем, что ещё не закончили. Мы должны сыграть с той же интенсивностью и голодом в ответной встрече. Это будет нелегко. Мы сделали большой шаг, но это ещё не конец», — приводит слова Мусиалы официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится во вторник, 11 марта.