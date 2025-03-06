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Игрок ЦСКА Кисляк: Пьянич везде показывает свои лидерские качества

Игрок ЦСКА Кисляк: Пьянич везде показывает свои лидерские качества
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что его партнёр по команде Миралем Пьянич всегда показывает свои лидерские качества.

«Миралем — это игрок, которого трудно не считать лидером. Его лидерские качества проявляются повсюду. Однако нельзя сказать, что выделяется только он. У нас есть Акинфеев, Обляков и Дивеев. Есть и иностранцы, такие как Мойзес и Виллиан Роша, которые также берут на себя инициативу. Они придают уверенности молодым игрокам, таким как я, когда поддерживают и наставляют нас», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Матвей Кисляк провёл за ЦСКА 12 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Московский клуб после 19 туров РПЛ занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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