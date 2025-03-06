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Экс-игрок «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил Сперцяна с Генрихом Мхитаряном

Экс-игрок «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил Сперцяна с Генрихом Мхитаряном
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян сравнил нынешнего лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с ветераном армянского футбола Генрихом Мхитаряном.

«Да, Эдуард очень похож на Мхитаряна по таланту и стилю игры. Я играл с Генрихом, он лучший армянский футболист в истории. У них очень похожие пути: Мхитарян проходил через украинские «Металлург» и «Шахтёр», Сперцян играет в России. Они действительно похожи по стилю игры в футбол. Сперцян имеет действительно отличную возможность достичь многого, играть долго на высоком уровне. Но только сам Эдуард и его семья знают, что лучше для него. Если ему будут нужны советы, у него есть мой номер. Я всегда доступен, и Эдо в любой момент может со мной связаться», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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