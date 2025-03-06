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Дмитрий Булыкин: в РПЛ пока нет команды, которая играет по-чемпионски

Дмитрий Булыкин: в РПЛ пока нет команды, которая играет по-чемпионски
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что пока в Российской Премьер-Лиге нет команды, которая бы демонстрировала чемпионскую игру.

«Мои симпатии на стороне тех команд, которые будут показывать хорошую игру. Первые матчи ни о чём не говорят, но в дальнейшем хотелось бы увидеть настоящего чемпиона, который будет уверенно играть, реализовывать моменты и выигрывать. Пока нет команды, которая играет по-чемпионски. Будет интрига до последних туров — это хорошо для лиги, потому что много человек будут смотреть концовку сезона.

Хочется, чтобы чемпион определился в последнем туре и определился в красивой борьбе. Сейчас нет единоличного лидера, как «Бавария» в Германии. У нас команды борются за чемпионство, как в Испании. Всем интересны такие противостояния», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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