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Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
Виталий Мешков
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

7 марта, пятница

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Александр Колобаев.

8 марта, суббота

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Кукуян; АVAR– Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта, воскресенье

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

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