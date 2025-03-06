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Генич отдал дань памяти Василию Уткину в день рождения умершего комментатора

Генич отдал дань памяти Василию Уткину в день рождения умершего комментатора
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Известный российский журналист и комментатор Константин Генич отдал дань памяти экс-коллеге Василию Уткину в его день рождения. Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

«С днём рождения, Вась! Год без тебя… Но мы тебя помним и никогда не забудем», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Василий Уткин получил широкую известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист был владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» с 2017 года, а также вёл собственный YouTube-канал.

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