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Моуринью впервые прокомментировал обвинения в расизме со стороны «Галатасарая»

Моуринью впервые прокомментировал обвинения в расизме со стороны «Галатасарая»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался об обвинениях в расизме от «Галатасарая». Ранее он заявил, что запасные игроки и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». После чего получил дисквалификацию на два матча.

«Они поступили неразумно, напав на меня, потому что не знали о моём прошлом. Они не знали о моих связях с Африкой, с африканскими людьми, африканскими игроками и благотворительными организациями. Так что вместо того, чтобы пойти против меня, я думаю, это обернулось бумерангом и пошло против них.

Все знают, какой я человек. Все знают о моих плохих качествах, но это не одно из них. Как раз наоборот! Самое главное, что я знаю, кто я такой, и нападки с обвинениями в расизме были плохим выбором», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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