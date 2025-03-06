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Юра Мовсисян: Америка — это мой дом, Лос-Анджелес — лучшее место в мире

Юра Мовсисян: Америка — это мой дом, Лос-Анджелес — лучшее место в мире
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Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян заявил, что считает Америку своим домом.

«Америка — это мой дом, самый первый. Знаешь, я тут вырос. Мне здесь очень хорошо, лучше, чем где-либо в мире. Лос-Анджелес — лучшее место в мире! Я здесь вырос, большая часть моих родных, самые близкие люди — здесь. В Лос-Анджелесе очень удобно, комфортно. И погода здесь — лучшая в мире!

Знаете, в чём разница между Лос-Анджелесом и всем остальным миром? Майами — только океан, Нью-Йорк — это Манхэттен, вот эти большие здания, в Чикаго красивая архитектура и только даунтаун. А в Лос-Анджелесе есть всё это, сразу всё в одном месте. Тут и океан, и красивый даунтаун, и город — всё-всё-всё. К тому же ЛА — очень интернациональный город. И, конечно, что очень помогает местным жителям, это погода.

Главная особенность Лос-Анджелеса в том, что ты можешь получить здесь всё и всегда. 24 часа в сутки, если ты хочешь поесть или увидеть своих сограждан, всё доступно», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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