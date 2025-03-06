Моуринью: возможно, даже люди, которым я не нравлюсь, поддерживали меня

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поблагодарил за поддержку после обвинений в расизме от «Галатасарая». Ранее он заявил, что запасные игроки и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». После чего получил дисквалификацию на два матча.

«Возможно, даже люди, которым я не нравлюсь, поддерживали меня. Я благодарю людей, у которых не было проблем с тем, чтобы высказаться, особенно моих парней, моих бывших игроков. Их голос был очень важным», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Своего бывшего тренера в социальных сетях поддержали экс-футболисты Дидье Дрогба и Майкл Эссьен, которые работали вместе с Моуринью в «Челси».