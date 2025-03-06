Саприн: матч с «Баварией» в ЛЧ, наверное, худший для Алонсо в «Байере»

Комментатор Oкко Николай Саприн высказался по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионом между «Баварией» и «Байером».

«Тотальный разгром «Байера», по всем статьям. Это, наверное, была лучшая игра «Баварии» при Комари и наверное худшая «Байера» – при Алонсо. По счёту матч сопоставим с финалом «Байер» – «Аталанта», но «Бавария» здесь могла забить и больше: были две перекладины. Плюс это первое поражение Алонсо от «Баварии» в «Байере».

Есть ощущение, что Алонсо, пытаясь не дать развернуться в этой игре «Баварии», сам перемудрил с составом. В первую очередь – с отсутствием номинальных нападающих. Да, у Леверкузена порой хороши атаки вторым темпом, но отсутствие нападающих было сигналом и для «Баварии». Там всё было перекрыто, мяч до Виртца и Адли доходил редко. Хозяева завладели большим преимуществом, оставив за собой середину поля. И даже перевод в центр Гримальдо мало чем помог, а Мусиала и Лаймер, когда надо, помогали. Поднимался вверх и Упомекано – количественно центр поля всегда оставался за «Баварией».

В первом тайме был один довольно смешной эпизод: в центре поля сошлись, будто бы в американском футболе, две толпы игроков, стремящиеся именно продавить друг друга. И продавила тогда «Бавария». Это было показательно. Вот здесь, пожалуй, мюнхенцы сковывали соперника по рукам и ногам. И мало что давали сделать. «Байер» уж точно к этому оказался не готов. Он проиграл матч не из-за ошибки вратаря, не удаления, пенальти или нервозности. Главная причина – проигрыш ключевых зон. В первую очередь – именно в центре поля. И тех, кто был с самого начала, и тех, кто потом выходил на замену.

При этом никакой контр-игры во втором тайме не было, ни до многочисленных замен, ни после. И «Байер», что очень грустно, выглядел обреченным и смирившимся. Теперь ответная встреча 11-го числа. Я уже сказал во время репортажа, что переломить ход борьбы и выиграть по сумме двух матчей «Байеру» можно только сыграв какой-то совершенно безумный футбол, когда все летят в атаку, сломя голову. Обычно это приводит к новым разгромам, но нынешний Ливеркузен такая команда, которая может очень многое. Это уже как бог даст», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.