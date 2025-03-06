Защитник «Факела» Юрганов: нам не хватает Маркова

Защитник «Факела» Игорь Юрганов высказался об уходе из воронежской команды нападающего Евгения Маркова. Напомним, Марков присоединился к «Уралу» в зимнее трансферное окно.

«Марков — потеря. Но он не просто так ушёл, клуб с его продажи заработал неплохие деньги. Все только выиграли от этого, но нам, конечно, его не хватает. Думаю, в матче с «Химками» он бы нам помог»,— сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.