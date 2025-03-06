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Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала

Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала
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Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первых матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование имеет «Ливерпуль» (26%), наименьшие — ПСВ (0%).

Список из топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» — 26%.
2. «Барселона» — 17,3%.
3. «Интер» — 15,5%.
4. «Арсенал» — 13,8%.
5. «Реал» Мадрид — 9,2%.
6. «Бавария» — 8%.
7. «ПСЖ» — 3,1%.
8. «Атлетико» Мадрид — 2,2%.
9. «Астон Вилла» — 1,6%.
10. «Лилль» — 1,5%.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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