Альшин: «Спартак» и «Зенит» делают всё возможное, чтобы бороться за чемпионство

Нападающий воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 8 марта. Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

«Зенит» усилился зимой. Ждём хорошей игры в предстоящем матче, тем более дома нужен только положительный результат. «Зенит» и «Спартак» сейчас борются за чемпионство, и делают для этого всё возможное. Каждая команда включилась в борьбу», — сказал Ильнур Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.