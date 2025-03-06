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Альшин: «Спартак» и «Зенит» делают всё возможное, чтобы бороться за чемпионство

Альшин: «Спартак» и «Зенит» делают всё возможное, чтобы бороться за чемпионство
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Нападающий воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 8 марта. Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» усилился зимой. Ждём хорошей игры в предстоящем матче, тем более дома нужен только положительный результат. «Зенит» и «Спартак» сейчас борются за чемпионство, и делают для этого всё возможное. Каждая команда включилась в борьбу», — сказал Ильнур Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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