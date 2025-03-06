Экс-игрок «Краснодара» Мовсисян: если игрокам нужна была вода, Галицкий первым её подавал

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян поделился воспоминаниями о президенте «быков» Сергее Галицком.

«Есть много прекрасных воспоминаний и историй. Я был шокирован, когда увидел, что Галицкий приходил на наши тренировки. Если кому-то из игроков нужна была вода, он первым её подавал. Когда в конце тренировок мы били по воротам, он выходил на поле и бил вместе с нами. У него были очень дорогие туфли, это необъяснимо! Много-много раз после матчей он заходил в раздевалки, и не как все — с расстроенным видом и криками — а разговаривал с футболистами, давал мотивацию и надежду: «Ничего страшного, мы победим». Он не давил, а верил в игроков. И вы сейчас видите результат такого подхода. Ещё до подписания контракта с «Краснодаром» я был на предсезонке и тренировался с игроками. Когда я встретился с Галицким, он рассказал мне о мечте построить лучший стадион в Европе. И он сделал это, как и всё, что он обещал. Атмосфера внутри клуба отличная, я знаю, что там просто нет ни одного несчастного человека. Все счастливы.

Хочу ещё раз пожелать Галицкому здоровья. То, что он прошёл за всё это время, случившееся с его женой, разбивает мне сердце. Пусть бог даст ему время пережить все невзгоды, прожить свою жизнь, вкусить плоды результатов и академии», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.