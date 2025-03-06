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Никита Салтыков высказался о сопернике молодёжной сборной России на мартовском сборе

Никита Салтыков высказался о сопернике молодёжной сборной России на мартовском сборе
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Полузащитник молодёжной сборной России Никита Салтыков высказался о предстоящих товарищеских матчах с Колумбией. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

«Знаю, что молодёжная сборная Колумбии — бронзовый призёр молодёжного чемпионата Южной Америки. Хорошая команда, давно не играли с таким соперником. Думаю, что будет интересно. Всегда, когда приезжаю в сборную — там классная атмосфера и хороший коллектив. Ничего страшного, что предстоит долгий перелёт. Думаю, что уже привык», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

20-летний Никита Салтыков является игроком московского «Локомотива».

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