Ненахов: матч «Локомотива» в Махачкале — самые жёсткие условия, когда я играл в футбол

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов назвал матч 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» одним из самых сложных для себя. Футболист отметил, что условия в Махачкале были крайне жёсткими.

— Наверное, матч в Махачкале — это самые жёсткие условия, когда я играл в футбол в этом году. Очень холодно было. Вы сами знаете: когда в южных городах у нас холодно, то очень сильный ветер. Было прямо очень холодно.

— Когда условия были ещё хуже?

— Года два назад играли со «Спартаком». Последний тур перед перерывом. Тогда пошёл снег — всё поле было в нём, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.