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Ненахов: матч «Локомотива» в Махачкале — самые жёсткие условия, когда я играл в футбол

Ненахов: матч «Локомотива» в Махачкале — самые жёсткие условия, когда я играл в футбол
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов назвал матч 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» одним из самых сложных для себя. Футболист отметил, что условия в Махачкале были крайне жёсткими.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

— Наверное, матч в Махачкале — это самые жёсткие условия, когда я играл в футбол в этом году. Очень холодно было. Вы сами знаете: когда в южных городах у нас холодно, то очень сильный ветер. Было прямо очень холодно.

— Когда условия были ещё хуже?
— Года два назад играли со «Спартаком». Последний тур перед перерывом. Тогда пошёл снег — всё поле было в нём, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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