Ненахов: матч «Локомотива» в Махачкале — самые жёсткие условия, когда я играл в футбол
Поделиться
Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов назвал матч 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» одним из самых сложных для себя. Футболист отметил, что условия в Махачкале были крайне жёсткими.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9' 1:1 Воробьёв – 84'
— Наверное, матч в Махачкале — это самые жёсткие условия, когда я играл в футбол в этом году. Очень холодно было. Вы сами знаете: когда в южных городах у нас холодно, то очень сильный ветер. Было прямо очень холодно.
— Когда условия были ещё хуже?
— Года два назад играли со «Спартаком». Последний тур перед перерывом. Тогда пошёл снег — всё поле было в нём, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
14:44
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
13:58
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:05
-
12:51
-
12:50
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:11
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:10
-
11:05
-
11:04