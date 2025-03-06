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Владимир Стогниенко: «Атлетик» – очень сложный соперник, но я верю в Дибалу и Раньери

Владимир Стогниенко: «Атлетик» – очень сложный соперник, но я верю в Дибалу и Раньери
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Комментатор Okko Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от противостояния «Ромы» и «Атлетика» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч команд состоится сегодня, 6 марта.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За «Ромой» в этом году очень интересно наблюдать: в начале сезона команда была ужасна. Но после очередных проблем с менеджерами и тренерами не просто успокоилась, но и прибавила. В последних 6 матчах римляне выиграли 6 раз. Понятно, что Клаудио Раньери в следующем году главным тренером работать не будет, кроме того, попасть в Лигу Чемпионов реально именно через Лигу Европы — в общем, финал в Бильбао для «Ромы» будет особенным, если, конечно, получится туда попасть. «Атлетик» очень сложный соперник, но я все же верю в Дибалу и Раньери: «Рома» в хорошей форме», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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