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Юра Мовсисян раскрыл причины своего ухода из «Спартака» в 2016 году

Юра Мовсисян раскрыл причины своего ухода из «Спартака» в 2016 году
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Армянский экс-футболист Юра Мовсисян раскрыл причины своего ухода из «Спартака» в 2016 году.

«На это влияло всё, что тогда происходило. Я не очень много играл, события в Армении, моей семье было одиноко в России. Я понял, что пришло время вернуться в Штаты, перевезти детей и жену туда. В России они были одни, это было тяжело. У семьи были знакомые там, в России жила тётя моей жены. Были люди здесь, но это всё равно было тяжело. Поэтому я решил уехать обратно в МЛС», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

37-летний экс-нападающий Юра Мовсисян выступал за «Спартак» с января 2013 года по январь 2016 года.

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